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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Посол Пакистана назвал жестом доброй воли освобождение индийского пилота

Пакистан не вел переговоры с Дели перед принятием решения о возвращении на родину пилота сбитого индийского самолета. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал посол Пакистана в России Кази Халилулла.

«Решение, которое наш премьер-министр Имран Хан озвучил накануне в парламенте, является жестом доброй воли. Мы не вели никаких переговоров на эту тему и не выставляли никаких условий индийской стороне. Это еще раз показывает, что Пакистан — миролюбивая страна, которая не желает дальнейшей эскалации конфликта», — сказал посол.

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Дипломат отметил, что премьер-министр его страны несколько раз пытался связаться с руководством Индии для обсуждения ситуации на границе. «Никакого ответа мы не получили», — сказал Халиллулла.

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Посол также отверг подозрения в причастности Пакистана к теракту в штате Джамму и Кашмир, где смертник протаранил автобус, в котором находились индийские военные полицейские. «Несправедливо обвинять Пакистан после каждой такой атаки. Нужны доказательства, которые Дели не предоставляет», — сказал Халиллула.

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Следствием теракта в штате Джамму и Кашмир стала эскалация ситуации на границе. 26 февраля ВВС Индии атаковали позиции боевиков террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» на территории Пакистана, а военные Пакистана сообщили, что сбили два самолета ВВС Индии над своим воздушным пространством и задержали пилота. В ответ индийские самолеты сбили пакистанский F-16.

27 февраля пакистанское издание Pakistan Today опубликовало запись допроса захваченного летчика. Он сообщил свой личный номер и рассказал, что его зовут Абхи Ананд. В Дели осудили публикацию и потребовали незамедлительно отпустить пилота. Позднее премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал освободить захваченного в плен индийского пилота.

С предложением стать посредниками между Индией и Пакистаном выступили несколько стран, в том числе и Россия.
Теги: Пакистан, Индия
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