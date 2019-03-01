Посол Пакистана назвал жестом доброй воли освобождение индийского пилота

Пакистан не вел переговоры с Дели перед принятием решения о возвращении на родину пилота сбитого индийского самолета. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал посол Пакистана в России Кази Халилулла.

«Решение, которое наш премьер-министр Имран Хан озвучил накануне в парламенте, является жестом доброй воли. Мы не вели никаких переговоров на эту тему и не выставляли никаких условий индийской стороне. Это еще раз показывает, что Пакистан — миролюбивая страна, которая не желает дальнейшей эскалации конфликта», — сказал посол.

Дипломат отметил, что премьер-министр его страны несколько раз пытался связаться с руководством Индии для обсуждения ситуации на границе. «Никакого ответа мы не получили», — сказал Халиллулла.