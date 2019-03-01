МИД Украины назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, ​что Черное море станет для России «Бермудским треугольником». Об этом он заявил на международном форуме по безопасности черноморского региона в Одессе, передает ICTV.

«Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму. На самом деле оно станет для него Бермудским треугольником, это 100%», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Климкин утверждал, что после присоединения к России Крым «стал более украинским». Также, по его словам, мир с Москвой возможен только при условии перехода Крыма под украинскую юрисдикцию. Власти России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова после референдума 2014 года закрыт.

Президент Украины Петр Порошенко 26 февраля заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях. По его мнению, это необходимо из-за агрессивных действий со стороны России.

