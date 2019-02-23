Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что усиление присутствия НАТО в Черном и Азовском морях необходимо из-за агрессивных действий со стороны России. Об этом он рассказал в интервью Fox News, сообщается на сайте главы государства.

«Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море», — сказал он. Баланс сил в данной акватории был полностью разрушен после «незаконной оккупации Крыма», считает Порошенко.

По его словам, Россия размещает на полуострове ракеты и значительно увеличила численность своих Военно-морских сил. Кроме того, не исключены дальнейшие агрессивные действия со стороны Москвы, добавил Порошенко.

«Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации», — сказал он. Президент Украины добавил, что «разговор с [Владимиром] Путиным может принести результат» в том случае, если будут задействованы все инструменты давления, включая эффективные санкции.