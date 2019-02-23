Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном море

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,16 64,77 EUR Нал. 75,08 73,53 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 4 053,40 -10,10 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
Экстрадированный в США российский программист признал вину Общество, 03:41 Запуск спутников OneWeb на ракете «Союз» перенесли на 27 февраля Технологии и медиа, 03:20 Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном море Политика, 02:59 СМИ узнали о визите Гуаидо на благотворительный концерт в Колумбии Политика, 02:34 Трамп объявил кандидатуру нового постпреда США при ООН Политика, 02:21 Трамп прокомментировал обвинения против миллиардера Роберта Крафта Политика, 02:02 В Минюсте США опровергли завершение расследования Мюллера через неделю Политика, 01:37 Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции Общество, 01:22 В Судане на фоне протестов на год ввели режим ЧП Политика, 01:14 Певцу R Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии Общество, 00:50 США и Китай договорились о валютном регулировании Политика, 00:33 Космоплан Ричарда Брэнсона впервые испытали с пассажиром на борту Технологии и медиа, 00:04 Додон прокомментировал сообщения о письме о покушении на него Политика, 00:00 Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой. Фоторепортаж Политика, 22 фев, 23:47 
Политика ,  
0 
Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что усиление присутствия НАТО в Черном и Азовском морях необходимо из-за агрессивных действий со стороны России. Об этом он рассказал в интервью Fox News, сообщается на сайте главы государства.

«Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море», — сказал он. Баланс сил в данной акватории был полностью разрушен после «незаконной оккупации Крыма», считает Порошенко.

По его словам, Россия размещает на полуострове ракеты и значительно увеличила численность своих Военно-морских сил. Кроме того, не исключены дальнейшие агрессивные действия со стороны Москвы, добавил Порошенко.

Политика
Москва заявила об отклонении запроса Киева в ЕСПЧ по задержанным морякам

«Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации», — сказал он. Президент Украины добавил, что «разговор с [Владимиром] Путиным может принести результат» в том случае, если будут задействованы все инструменты давления, включая эффективные санкции.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля в Керченском проливе. В ФСБ утверждают, что они не предупредили о своих маневрах, нарушили границу и не ответили на приказ остановиться, в Москве произошедшее считают провокацией, все 24 моряка были арестованы. Киев расценил случившееся как акт агрессии, украинская сторона настаивает, что сообщала о планах пройти через пролив. В обеих странах по факту инцидента возбудили уголовные дела.

Теги: Петр Порошенко, Черное море
Материалы по теме
Порошенко с трибуны ООН заявил о возможности войны с Россией
Политика
Появились фото прохода американского эсминца в Черное море
Политика
МИД назвал опасной идеей учения Украины и США в Черном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter