МИД Украины допустил возможность «перемирия и чего-то другого» с Москвой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил возможность переговоров с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что мир с Москвой будет возможен только в случае перехода Крыма под украинскую юрисдикцию.

«Мир с Россией может прийти только после деоккупации и Донбасса, и Крыма. У нас, возможно, будут периоды какого-то перемирия и чего-то другого, но до освобождения всего Крыма никакого мира быть не может», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Украина и западные страны восприняли этот шаг негативно, объявив об аннексии полуострова. По этой причине они ввели против Москвы санкции. Президент Владимир Путин указывал, что вопрос принадлежности Крыма уже решен и подниматься больше не будет.