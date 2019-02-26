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Украинский кризис ,  
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МИД Украины допустил возможность «перемирия и чего-то другого» с Москвой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил возможность переговоров с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что мир с Москвой будет возможен только в случае перехода Крыма под украинскую юрисдикцию.

«Мир с Россией может прийти только после деоккупации и Донбасса, и Крыма. У нас, возможно, будут периоды какого-то перемирия и чего-то другого, но до освобождения всего Крыма никакого мира быть не может», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Политика
Климкин рассказал об «украинизации» Крыма в составе России

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Украина и западные страны восприняли этот шаг негативно, объявив об аннексии полуострова. По этой причине они ввели против Москвы санкции. Президент Владимир Путин указывал, что вопрос принадлежности Крыма уже решен и подниматься больше не будет.

На прошлой неделе Климкин заявил, что спустя пять лет после присоединения Крыма к России полуостров «стал более украинским» благодаря политике Киева.

Теги: Павел Климкин, МИД Украины, Донбасс, Крым
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