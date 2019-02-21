В Киеве пригрозили расторгнуть с Москвой договор по Азовскому морю

Киев «в обозримой перспективе» готовится разорвать с Москвой договор по Азовскому морю. Об этом в интервью украинскому изданию «Цензор.нет» (запрещено в России) заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«<…> мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», — заявил министр. По словам Климкина, если бы Украина расторгла договор раньше, «Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции» Киева.

При этом глава украинского МИДа отметил, что «расторжение договора по Азову не является панацеей». «То, что происходит вокруг российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в трех сферах: безопасности, в экономической и юридической плоскостях», — утверждает он.

Российско-украинский договор, согласно которому Азовское море и Керченский пролив были названы внутренними водами двух стран, был заключен в 2003 году.