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Конфликт в Азовском море ,  
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В Киеве пригрозили расторгнуть с Москвой договор по Азовскому морю

Киев «в обозримой перспективе» готовится разорвать с Москвой договор по Азовскому морю. Об этом в интервью украинскому изданию «Цензор.нет» (запрещено в России) заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«<…> мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», — заявил министр. По словам Климкина, если бы Украина расторгла договор раньше, «Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции» Киева.

При этом глава украинского МИДа отметил, что «расторжение договора по Азову не является панацеей». «То, что происходит вокруг российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в трех сферах: безопасности, в экономической и юридической плоскостях», — утверждает он.

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Лавров заявил о подготовке Украиной «прорыва в Керченском проливе»

Российско-украинский договор, согласно которому Азовское море и Керченский пролив были названы внутренними водами двух стран, был заключен в 2003 году.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе были задержаны три украинских корабля, которые пытались войти в Азовское море. ФСБ заявила, что корабли вошли в территориальные воды России без уведомления и специального разрешения, а также не реагировали на предупреждения. Все три корабля доставили в Керчь, а экипажи арестовали в рамках уголовного дела о нарушении границы России. Москва называет произошедшее провокацией. Киев настаивает, что проход судов был запланирован и российских пограничников уведомили о маневрах заранее.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

До инцидента в Керченском проливе Киев обвинял Москву в «свободном прочтении и трактовке» договора по Азовскому морю и неправомерном досмотре украинских судов. МИД России предостерег Киев от попыток пересмотреть статус Азовского моря в части «любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы».

Теги: Климкин, Азовское море, Договор
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