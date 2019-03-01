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Политика ,  
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Посол Индии заявил о плане Нью-Дели общаться с Пакистаном без посредников

Индия и Пакистан способны вести переговоры друг с другом, не прибегая к услугам международных посредников. Такое заявление сделал посол Индии в России Бала Венкатеш Варма​ в интервью телеканалу РБК.

«Мы слышали призывы вести переговоры между Индией и Пакистаном с привлечением третьей стороны, но мы не думаем, что в переговорах между Пакистаном и Индией нужен какой-то посредник. Мы готовы к тому, чтобы вести диалог с Пакистаном», — рассказал дипломат, подчеркнув, что главным условием для этого должно быть стремление Исламабада очистить территорию страны от террористических группировок.

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«Индия — миролюбивая страна, но мы, конечно, будем защищать наши интересы, будем защищаться от террористических атак. Это утверждение верно для России, для Индии и для любой другой страны», — добавил он. Именно это стало причиной обострения в отношениях между двумя странами, подчеркнул посол, а не «какое-то абстрактное напряжение».

Свою помощь в урегулировании конфликта между Исламабадом и Нью-Дели предложили несколько стран. Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Москва готова предоставить площадку для переговоров, «если обе стороны этого захотят». Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши ранее заявил, что Исламабад готов принять это предложение.

«[Глава МИД России] Сергей Лавров предложил посредничество. Не знаю на счет Индии, но могу сказать, что Пакистан готов сеть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность», — цитирует его газета Dawn.

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Отношения между Индией и Пакистаном обострились, после того как 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир террорист-смертник протаранил автобус, в котором находились представители военной полиции Индии. Жертвами теракта стали более 40 человек. Индия обвинила Пакистан в причастности к атаке, однако пакистанский МИД отверг обвинения.

26 февраля ВВС Индии атаковали позиции боевиков террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» на территории Пакистана, а военные Пакистана сообщили, что сбили два самолета ВВС Индии над своим воздушным пространством и задержали пилота. В ответ индийские самолеты сбили пакистанский F-16. Пакистан закрыл свое воздушное пространство. В Исламабаде пообещали, что индийского пилота отпустят 1 марта.

Теги: Индия, Пакистан
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