Посол Индии заявил о плане Нью-Дели общаться с Пакистаном без посредников

Индия и Пакистан способны вести переговоры друг с другом, не прибегая к услугам международных посредников. Такое заявление сделал посол Индии в России Бала Венкатеш Варма​ в интервью телеканалу РБК.

«Мы слышали призывы вести переговоры между Индией и Пакистаном с привлечением третьей стороны, но мы не думаем, что в переговорах между Пакистаном и Индией нужен какой-то посредник. Мы готовы к тому, чтобы вести диалог с Пакистаном», — рассказал дипломат, подчеркнув, что главным условием для этого должно быть стремление Исламабада очистить территорию страны от террористических группировок.

«Индия — миролюбивая страна, но мы, конечно, будем защищать наши интересы, будем защищаться от террористических атак. Это утверждение верно для России, для Индии и для любой другой страны», — добавил он. Именно это стало причиной обострения в отношениях между двумя странами, подчеркнул посол, а не «какое-то абстрактное напряжение».

Свою помощь в урегулировании конфликта между Исламабадом и Нью-Дели предложили несколько стран. Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Москва готова предоставить площадку для переговоров, «если обе стороны этого захотят». Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши ранее заявил, что Исламабад готов принять это предложение.