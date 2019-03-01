Индия обвинила Пакистан в использовании американских F-16 в Кашмире

Руководство Вооруженных сил Индии на брифинге в Нью-Дели сообщило об использовании Пакистаном американских истребителей F-16 во время воздушного боя в Кашмире, передает NDTV.

В качестве доказательства индийские власти представили обломок американской ракеты AIM-120 AMRAAM класса «воздух — воздух». По словам индийских офицеров, обломок ракеты был обнаружен в районе Раджури.

Вице-маршал авиации Индии Рави Гопал Кришана Капур заявил, что Пакистан отрицает использование F-16 в возобновившемся конфликте в Кашмире. «Есть достаточно доказательств, чтобы опровергнуть это. У Пакистана нет других самолетов, где можно было бы установить AMRAAM», — подчеркнул он.

Также Капур добавил, что индийские средства контроля воздушного пространства при помощи радиолокационных установок засекли пакистанский F-16 в районе Кашмира, что дополнительно доказывает версию использования Исламабадом американских истребителей.