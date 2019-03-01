Индия обвинила Пакистан в использовании американских F-16 в Кашмире

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,81 -0,09 EUR Бирж. 74,80 -0,20 Brent 67,05 1,42% USD Нал. 66,37 65,49 EUR Нал. 75,44 74,51 USD ЦБ 65,89 0,13 EUR ЦБ 74,97 0,14 EUR/USD 1,1363 -0,0012 BTC/USD Бирж. 3 906,50 11,04 IMOEX 2 493,04 0,31% RTSI 1 193,30 0,42% DJIA 25 916,00 -0,27% Nasdaq 7 532,53 -0,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 65,89 (+0,13) Quote, 28 фев, 12:22
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 74,97 (+0,14) Quote, 28 фев, 12:22
В Волгоградской области пять человек погибли в ДТП с фурой Общество, 10:03 У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн Общество, 10:00 В правительстве оценят основания для штрафов за превышение на 10 км/ч Общество, 10:00 Российский нападающий повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ Спорт, 09:52 Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом РБК и Haval​, 09:45 Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за 8 марта Общество, 09:32 Как прошел ежегодный Венский оперный бал. Фоторепортаж Общество, 09:28  20 главных фильмов весны Стиль, 09:15 Я слишком молод: как организовать курьерскую велодоставку РБК и «Билайн» Бизнес, 09:14 В Минобороны анонсировали передачу С-500 в войска Политика, 09:11 Индия обвинила Пакистан в использовании американских F-16 в Кашмире Политика, 08:55 Чего ждать от нового бума градостроительства с нуля Pro, 08:51 Центробанк Венесуэлы открыл обменники для граждан страны Политика, 08:40 Почему китайским акциям предсказали приток инвестиций в $60 млрд Quote, 08:24
Политика ,  
0 
Индия обвинила Пакистан в использовании американских F-16 в Кашмире

Руководство Вооруженных сил Индии на брифинге в Нью-Дели сообщило об использовании Пакистаном американских истребителей F-16 во время воздушного боя в Кашмире, передает NDTV.

В качестве доказательства индийские власти представили обломок американской ракеты AIM-120 AMRAAM класса «воздух — воздух». По словам индийских офицеров, обломок ракеты был обнаружен в районе Раджури.

Вице-маршал авиации Индии Рави Гопал Кришана Капур заявил, что Пакистан отрицает использование F-16 в возобновившемся конфликте в Кашмире. «Есть достаточно доказательств, чтобы опровергнуть это. У Пакистана нет других самолетов, где можно было бы установить AMRAAM», — подчеркнул он.

Политика
СМИ Пакистана опубликовали видео допроса индийского пилота

Также Капур добавил, что индийские средства контроля воздушного пространства при помощи радиолокационных установок засекли пакистанский F-16 в районе Кашмира, что дополнительно доказывает версию использования Исламабадом американских истребителей.

Накануне, 28 февраля, стало известно, что в воздушном бою над Кашмиром с обеих сторон участвовали 32 самолета. По версии телеканала, Индия использовала четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21. В свою очередь пакистанские летчики пилотировали восемь F-16, четыре Mirage-3 и четыре истребителя JF-17 Thunder.​ Остальные самолеты были истребителями сопровождения.

Политика
Индия потребовала немедленного возвращения захваченного Пакистаном пилота

Аналитик специализирующегося на военной тематике британского издания Jane’s Information Group Рахула Беди заявил Bloomberg, что Соединенные Штаты, продавая Пакистану истребители F-16, обязали использовать их только для проведения контртеррористических операций. Он подчеркнул, что эти самолеты не могут быть использованы Исламабадом против вооруженных сил любой другой страны.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились, после того как 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир произошел теракт. Террорист-смертник на автомобиле протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции, в результате чего погибли 44 человека.

Политика
Кашмирский кошмар: насколько вероятна новая индо-пакистанская война

В ответ на это 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад», расположенному на спорной территории в Кашмире. На следующий день стало известно, что два индийских военных самолета были сбиты в воздушном пространстве Пакистана, один из пилотов был взят в плен.

Теги: Индия, Пакистан, Кашмир, ВВС Индии, F-16, истребители
Материалы по теме
Маршруты 33 российских рейсов поменяли из-за конфликта Индии и Пакистана
Общество
Путин выразил надежду на скорое разрешение конфликта Индии и Пакистана
Политика
Премьер Пакистана пообещал освободить задержанного индийского пилота
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter