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Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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ВВС Индии уничтожили лагерь боевиков в Кашмире

Самолеты ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков на фактической индийско-пакистанской границе в Кашмире и полностью уничтожили его. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Гаджендра Сингх Шекхават на своей странице в Twitter.

«Военно-воздушные силы Индии рано утром нанесли удар по лагерю террористов в районе линии контроля и полностью уничтожили его», — написал он.

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Пакистан ответил на обвинения Индии после гибели более 40 человек

По данным источников агентства ANI, авиаудары по лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» нанесли 12 индийских истребителей «Мираж» 2000. Отмечается, что самолеты сбросили бомбы весом по 1 т каждая.

Как уточнил представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур на своей странице в Twitter, индийские истребители вторглись в сектор Музафарабада. Бомбы были сброшены на открытую местность, таким образом, инфраструктура не пострадала.

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Индия отозвала посла в Пакистане для консультаций после теракта

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта, произошедшего 14 февраля в штате Джамму и Кашмир в Индии. Террорист-смертник на автомобиле протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции. В результате инцидента погибли 44 человека.
 


 

Теги: ВВС Индии, лагерь, боевики, Пакистан, уничтожение
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