ВВС Индии уничтожили лагерь боевиков в Кашмире

Самолеты ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков на фактической индийско-пакистанской границе в Кашмире и полностью уничтожили его. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Гаджендра Сингх Шекхават на своей странице в Twitter.

«Военно-воздушные силы Индии рано утром нанесли удар по лагерю террористов в районе линии контроля и полностью уничтожили его», — написал он.

По данным источников агентства ANI, авиаудары по лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» нанесли 12 индийских истребителей «Мираж» 2000. Отмечается, что самолеты сбросили бомбы весом по 1 т каждая.

Как уточнил представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур на своей странице в Twitter, индийские истребители вторглись в сектор Музафарабада. Бомбы были сброшены на открытую местность, таким образом, инфраструктура не пострадала.