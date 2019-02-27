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Исламабад ответил авиаударом на авиаудар Нью-Дели требует выдать пленного индийского летчика
Пакистанские ВВС вторглись в воздушное пространство Индии и завязали воздушный бой. Исламабад заявил, что сбито два индийских самолета, летчик взят в плен. Индия требует его выдачи. Как будут развиваться события — разбирался РБК

​Пакистан нанес ответный удар

Утром 27 февраля пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур​ заявил об уничтожении двух индийских самолетов в районе Кашмира и захвате двух летчиков. Позднее он​ уточнил, что в плен взят один — командир авиакрыла ​ (подразделение ВВС в некоторых странах, обычно в него входят три эскадрильи, примерно соответствуе​​т российскому авиаполку. — РБК) индийских ВВС Абхи Нандан. Видео с одним из сбитых самолетов появилось на YouTube. Кроме того, в Сети множество видео и фото, на которых запечатлено конвоирование пакистанцами раненого Абхи Нандана, а также кадры его допроса.

Авиарейд пакистанских ВВС последовал за индийским авиаударом по территории Пакистана, предпринятым днем ранее. В МИД Пакистана заявили, что ВВС страны нанесли удары по невоенным целям, чтобы продемонстрировать «свои права, волю и возможность защищаться». «Мы не желаем дальнейшей эскалации, но полностью готовы к этому», — говорилось в заявлении министерства.

«Пакистан сегодня утром использовал свои военно-воздушные силы для нанесения ударов по военным объектам на индийской территории. Благодаря нашей высокой готовности и бдительности попытки Пакистана были успешно пресечены», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь индийского МИДа Равиш Кумар.

Нью-Дели сообщил, что в ходе воздушного боя индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны. В Исламабаде эту информацию опровергли. Вместе с тем Нью-Дели подтвердил, что индийские ВВС потеряли один самолет — МиГ-21 — и что летчик взят в плен​.

Через несколько часов после инцидента премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил с видеообращением к нации, в котором призвал Индию решить конфликт в Кашмире путем переговоров. «Те, кто начинал все войны, не знали, чем они закончатся, все они просчитались. Итак, я хочу спросить Индию: с вашим и нашим оружием можем ли мы позволить себе просчет? — сказал он. — Если начнется война, ее не смогу контролировать ни я, ни Нарендра Моди (премьер-министр Индии. — РБК). Если вы хотите каких-то переговоров по противодействию терроризму, мы готовы. Здравый смысл должен восторжествовать. Мы должны сесть и поговорить».

Индия в ответ потребовала немедленно выдать Нандана. Из-за инцидента над странами временно закрыто воздушное пространство. Из-за этого российские авиакомпании вынуждены корректировать свои маршруты. Несколько самолетов совершили незапланированные посадки.

Индия и Пакистан являются ядерными державами. При этом страны не связаны обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия. По данным Федерации американских ученых, занимающейся исследованиями в области контроля за ядерными вооружениями и ядерной энергетики, на ноябрь 2018 года у Индии в распоряжении было около 140 ядерных боеголовок, у Пакистана — до 150.

Все началось с теракта в Кашмире

14 февраля ​смертник подорвал индийский конвой, проходивший через округ Пулвама на западе индийской части Кашмира, в результате погибли более 40 полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). Эта группировка, добивающаяся отделения от Индии части Кашмира, совершает нападения с территории Пакистана. Она запрещена в Пакистане; ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим.

Нью-Дели заявил, что обладает неоспоримыми доказательствами причастности Исламабада к теракту 14 февраля. «Силам безопасности дана полная свобода. Соседняя страна, которая находится в международной изоляции, думает, что такие террористические атаки смогут дестабилизировать нашу страну, но их планам не суждено сбыться», — заявил Моди. Министр финансов Арун Джайтли также пообещал, что Нью-Дели предпримет все необходимое, чтобы добиться «полной изоляции» Пакистана, и объявил о введении таможенной пошлины в размере 200% на все ввозимые оттуда товары. Пакистан обвинения отверг и требует предъявить доказательства. Стороны отозвали своих послов для консультаций.

Ночью 26 февраля 12 самолетов индийских ВВС нанесли удары по территории Пакистана — целью авиагруппы был лагерь группировки «Джаиш-е-Мухаммад»​ в городе Балакот. Впервые с 1971 года, когда закончилась третья индо-пакистанская война, индийские ВВС пересекли так называемую линию контроля между управляемой Индией частью Кашмира и территорией региона, подконтрольной Пакистану.

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Кашмирский кошмар: насколько вероятна новая индо-пакистанская война

«Нами были получены достоверные данные о том, что боевики «Джаиш-е-Мухаммад» готовили еще одно нападение с участием террориста-смертника на территории Индии», — сказал заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале. Нью-Дели также заявил, что в результате атаки уничтожены около 300 террористов.

Через несколько часов после атаки​ индийских ВВС пресс-секретарь Министерства обороны Пакистана заявил, что от авиаударов никто не пострадал, никакие объекты на земле не повреждены: поднятые на перехват истребители ВВС Пакистана заставили индийских летчиков прекратить налет. Хан созвал экстренное совещание национального Совета безопасности, на котором обвинил Индию в агрессии и заявил, что Пакистан «должен ответить в любое время и в любом месте по своему выбору».

Насколько вероятна дальнейшая эскалация

Учитывая сложившуюся в регионе обстановку, вероятность дальнейшей эскалации конфликта, включая мобилизацию наземных сил, вполне реальна, полагает редактор отдела обороны журнала The Economist Шашанк Джоши. «Сейчас мяч находится на стороне Моди», — сказал он РБК. «Тот факт, что индийский пилот находится в Пакистане, и что до сих пор к нему относились бережно, и что Имран Хан выступил с примирительной речью, открывает дверь диалогу, однако ситуация в Индии очень напряженная на фоне приближающихся [парламентских] выборов», — отметил Джоши, указав, что не исключает дальнейшие наступательные военные меры со стороны Нью-Дели.

Впрочем, уточняет эксперт, такие меры могут и не выходить за рамки тактических наступательных операций и минометных обстрелов на территории самого Кашмира.

С Джоши согласен эксперт Российского совета по международным делам Алексей Куприянов. «Никаких предпосылок для начала полномасштабной войны по-прежнему нет, — уверен эксперт. — Был только один воздушный бой и все. Да, это нетипичный инцидент, но отношения стран знали более напряженные моменты. В 1999 году, во время Каргильской войны, ситуация была гораздо критичнее и хуже», — говорит он. Эксперт допускает, что в конфликт может включиться индийский флот: чтобы если не установить морскую блокаду Пакистана, то провести показательную операцию у его берегов.​ В целом, говорит эксперт, ​ сейчас для Исламабада идеальный момент, чтобы остановить эскалацию: он ответил ударом на удар, и нет необходимости усугублять конфликт.

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — статус Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах. Он разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или Северные территории (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир (Свободный Кашмир, 3,6 млн жителей). Кроме того, небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.

Индия и Пакистан дважды воевали непосредственно из-за Кашмира. Первая война началась в 1947 году и продлилась до 1949 года. Примерно 60% Кашмира перешло под контроль Индии, 40% оказалось под контролем Пакистана. Вторая индо-пакистанская война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части Кашмира. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.

В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война — конфликт стал самым крупным из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.

В 1999 году стороны участвовали в так называемой Каргильской войне — трехмесячном конфликте — из-за того, что боевики вторглись с территории Пакистана в округ Каргил на подконтрольной Индии части Кашмира.

Войны в Кашмире между Индией и Пакистаном

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан статус населенного преимущественно мусульманами Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах. Сейчас он разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или «Северные территории» (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир («Свободный Кашмир», 3,6 млн жителей). Небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.

Индия и Пакистан воевали из-за Кашмира несколько раз. Первая кашмирская война началась в 1947 году и продлилась до 1949-го. Примерно 60% Кашмира оказалось под контролем Индии, 40% — под контролем Пакистана. Вторая война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части региона. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.

В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война, она стала самой крупной из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.

В 1999 году стороны участвовали в последнем крупном конфликте, так называемой Каргильской войне. С пакистанской стороны при поддержке армейской артиллерии индийскую часть Кашмира атаковали хорошо вооруженные и обученные исламские боевики-сепаратисты. Чтобы освободить занятые ими высоты, армии Индии пришлось задействовать тяжелую авиацию, танковые и десантные подразделения. Каргильсксая война спровоцировала в Пакистане тяжелый правительственный кризис: к власти в стране вновь пришли военные.

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Евгений Пудовкин
Теги: Кашмир, Индия, Пакистан
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