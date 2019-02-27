«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за конфликта Индии и Пакистана

«Аэрофлот» изменил время вылета пяти рейсов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Речь идет о трех вечерних рейсах 27 февраля из Шереметьево в Пекин, Шанхай и Бангкок, а также о двух рейсах в ночь на 28 февраля из Пхукета и Дели в Шереметьево. Время вылетов отложено примерно на два-четыре часа.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство после конфликта с Индией, в результате которого были сбиты военные самолеты с обеих сторон, а Пакистан задержал индийского пилота. В связи с этим российские авиакомпании также начали корректировать свои маршруты. Росавиация направила им телеграмму, в которой уведомила о полном или частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана.