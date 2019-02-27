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Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
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Общество ,  
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«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за конфликта Индии и Пакистана

«Аэрофлот» изменил время вылета пяти рейсов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Речь идет о трех вечерних рейсах 27 февраля из Шереметьево в Пекин, Шанхай и Бангкок, а также о двух рейсах в ночь на 28 февраля из Пхукета и Дели в Шереметьево. Время вылетов отложено примерно на два-четыре часа.

Общество
Индо-пакистанский конфликт встал на пути отпускников

Пакистан закрыл свое воздушное пространство после конфликта с Индией, в результате которого были сбиты военные самолеты с обеих сторон, а Пакистан задержал индийского пилота. В связи с этим российские авиакомпании также начали корректировать свои маршруты. Росавиация направила им телеграмму, в которой уведомила о полном или частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана.

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Кашмирский кошмар: насколько вероятна новая индо-пакистанская война

Отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились после теракта 14 февраля на спорной территории — в Кашмире. Тогда террорист-смертник протаранил автобус, в котором ехали представители военной полиции Индии, в результате погибли более 40 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке боевиков, которые организовали теракт, Исламабад обвинения отрицает.

Теги: Пакистан, Группа «Аэрофлот», расписание
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