Четвертый финалист отбора на Украине отказался от участия в «Евровидении»

Четвертый финалист отбора на Украине отказался от участия в «Евровидении»

Музыкальная группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла четвертое место на украинском отборе на «Евровидение», на своей странице в Facebook заранее отказалась от участия в конкурсе.

«Если нам предложат участвовать в Евровидении-2019, мы его не примем. Наша группа не выиграла [в отборе], эта поездка не наша», — говорится в сообщении группы.

Ранее от участия в «Евровидении» в этом году отказались группы, которые заняли второе и третье места в отборе. В группе Kazka (третье место) отметили, что не приняли предложение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) выступать на международном конкурсе, так как «хотят объединять людей, а не сеять раздор».

​​Первое место в национальном отборе заняла певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv. Однако после ее победы НОТУ отложила принятие решения об ее участии — компания обратила внимание, что Maruv дает концерты в России. Сама певица отказалась представлять Украину, поскольку не хотела «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». Кроме того, при заключении договора с НОТУ ей пришлось бы отказаться от выступлений в России.