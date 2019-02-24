В Киеве отложили утверждение певицы на Евровидение из-за связей с Россией

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая выбирает представителя страны на конкурсе Евровидение, несмотря на победу певицы Maruv в национальном отборе, примет окончательное решение о ее участии в течении 48 часов из-за ее связей с Россией. Об этом сообщает интернет-портал Громадське со ссылкой на член правления телерадиокомпании Александру Кольцову.

«Мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину», — пояснила она, добавив, что для того, чтобы утвердить и согласовать ее кандидатуру, им необходимо обсудить с певицей один пункт договора. Она не уточнила о каком пункте соглашения идет речь.

Кольцова добавила, что НОТУ примет окончательное решение в течении 48 часов, а певица должна предоставить ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.​ На вопрос, есть ли в договоре требование к Maruv прекратить гастроли в России, она ответила, что в договоре прописан один пункт, который предполагает принятие «определенных решений».

Ранее вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в своем Twitter написал, что считает неприемлемым, чтобы на конкурсе Украину представлял певец, который одновременно дет концерты в «государстве-агрессоре». «Поэтому история с участником от Украины еще не решена», — подчеркнул он.​