Победившая в отборе певица Maruv не поедет на «Евровидение» от Украины

Победившая в отборе певица Maruv не поедет на «Евровидение» от Украины

Она и национальный организатор не пришли к согласию относительно условий участия и не подписали договор. Украинский вещатель отметил, что ситуация, сложившаяся вокруг певицы, политизирована. Ранее Maruv обвинили в связях с Россией

Анна Корсун (Maruv) (Фото: Serg Glovny / Global Look Press)

Украинская певица Анна Корсун, известная под своим псевдонимом Maruv, и Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) не подписали договор об участии в «Евровидении» этого года из-за разногласий в условиях. Прошедшая национальный конкурсный отбор среди зрителей исполнительница не поедет на международный конкурс, говорится в сообщении украинского вещателя.

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