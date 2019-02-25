Общество , 20:22
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Победившая в отборе певица Maruv не поедет на «Евровидение» от Украины
Она и национальный организатор не пришли к согласию относительно условий участия и не подписали договор. Украинский вещатель отметил, что ситуация, сложившаяся вокруг певицы, политизирована. Ранее Maruv обвинили в связях с Россией
Анна Корсун (Maruv)
Украинская певица Анна Корсун, известная под своим псевдонимом Maruv, и Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) не подписали договор об участии в «Евровидении» этого года из-за разногласий в условиях. Прошедшая национальный конкурсный отбор среди зрителей исполнительница не поедет на международный конкурс, говорится в сообщении украинского вещателя.
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