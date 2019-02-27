На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении-2019»

На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении-2019»

Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире украинского «5 канала» заявила, что Киев может полностью отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019».

«Конкурс приобрел столь политизированный характер и общество настолько болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене, что, возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году», — сказала она.

При этом Кольцова отметила, что НОТУ попытается договорится с исполнителями, которые участвовали в отборе на «Евровидение-2019». Она добавила, что будут проведены консультации с продюсерами и организаторами конкурса, а окончательное решение будет принято совместно с артистами. «Я думаю, надо сделать так, как лучше для Украины», — заключила она.

Победительницей украинского национального отбора на «Евровидение-2019» стала певица Maruv (Анна Корсун). Однако она отказалась представить страну на конкурсе, объяснив это разногласиями в условиях.