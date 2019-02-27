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На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении-2019»

Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире украинского «5 канала» заявила, что Киев может полностью отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019».

«Конкурс приобрел столь политизированный характер и общество настолько болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене, что, возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году», — сказала она.

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Maruv объяснила причины отказа от участия в «Евровидении» от Украины

При этом Кольцова отметила, что НОТУ попытается договорится с исполнителями, которые участвовали в отборе на «Евровидение-2019». Она добавила, что будут проведены консультации с продюсерами и организаторами конкурса, а окончательное решение будет принято совместно с артистами. «Я думаю, надо сделать так, как лучше для Украины», — заключила она.

Победительницей украинского национального отбора на «Евровидение-2019» стала певица Maruv (Анна Корсун). Однако она отказалась представить страну на конкурсе, объяснив это разногласиями в условиях.

Исполнительница рассказала, что в контракте, который ей предложила НОТУ, был пункт об отказе от концертов в России. При этом Корсун подчеркнула, что он не был принципиальным.

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От участия в «Евровидении» отказалась вторая украинская группа

26 февраля группа Freedom-Jazz Girls Band, занявшая второе место в ходе национального отбора, также отказалась от поездки на «Евровидение». В музыкальном коллективе не объяснили свое решение.

В этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе будет представлять певец Сергей Лазарев. Мероприятие этого года станет для артиста уже вторым. В 2016 году он занял третье место с песней You Are the Only One.​

Теги: «Евровидение», Украина
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