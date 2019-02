На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении-2019»

Исполнительница рассказала, что в контракте, который ей предложила НОТУ, был пункт об отказе от концертов в России. При этом Корсун подчеркнула, что он не был принципиальным.

26 февраля группа Freedom-Jazz Girls Band, занявшая второе место в ходе национального отбора, также отказалась от поездки на «Евровидение». В музыкальном коллективе не объяснили свое решение.

В этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе будет представлять певец Сергей Лазарев. Мероприятие этого года станет для артиста уже вторым. В 2016 году он занял третье место с песней You Are the Only One.​