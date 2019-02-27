МИД посоветовал россиянам не посещать районы на границе Индии и Пакистана

27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета индийских ВВС, один из пилотов был задержан. Индия ответила, что сбила один истребитель Пакистана, а также сообщила о потере одного самолета и потребовала немедленного освобождения захваченного пилота.

После воздушных столкновений в Индии закрыли несколько аэропортов и отменили рейсы в ряде городов, Пакистан закрыл воздушное пространство. После этого российские авиакомпании скорректировали свои маршруты в регионе, а Росавиация не рекомендовала полеты над этими странами, а также над Афганистаном.