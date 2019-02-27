МИД посоветовал россиянам не посещать районы на границе Индии и Пакистана

В связи с эскалацией конфликта на границе Индии и Пакистана находящимся в регионе россиянам следует соблюдать меры предосторожности, говорится в сообщении МИДа в Twitter.
«Гражданам рекомендуется предпринимать необходимые меры предосторожности, воздерживаться от посещения мест повышенной опасности», — сообщает ведомство.
Пограничный конфликт между Индией и Пакистаном обострился в середине февраля после теракта на спорной территории — в Кашмире. Террорист-смертник на автомобиле протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции. В результате атаки погибли 45 человек. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке боевиков, организовавших теракт. Исламабад обвинения отрицает.