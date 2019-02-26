Посольство США сообщило о визите к Калви

Посольство США сообщило о визите к Калви

Представитель посольства США в России посетил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

Как подчеркивают дипломаты, посольство получило разрешение на визит к Калви на 12-й день с момента его задержания.

В дипмиссии добавили, что со всей серьезностью относятся к праву посещать задержанных граждан США и «заботиться о том, чтобы с ними обращались гуманно и предоставляли доступ к медицинской помощи».

21 февраля посольство пожаловалось, что МИД России не предоставил разрешение на посещение Калви, несмотря на многочисленные запросы.