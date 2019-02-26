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«Дело Baring Vostok» ,  
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Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК
С жалобой к начальнику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову обратился акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов
Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела против основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал начальнику управления «К» (обеспечение кредитно-финансовой сферы) службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ), генерал-майору Ивану Ткачеву, а тот передал жалобу заместителю председателя Следственного комитета (СК), генерал-лейтенанту юстиции Игорю Краснову. Об этом стало известно из оглашенных во вторник в Мосгорсуде материалов дела, передает корреспондент РБК.

«Заявление заместителю председателя следственного комитета Краснову от заместителя руководителя службы, начальника управления «К» СЭБ ФСБ Ткачева, от акционера ПАО «КБ «Восточный» Юсупова. В своем заявлении он описывает обстоятельства и просит провести проверку по ст. 144–145 УПК и дать уголовно-правовую оценку действиям Калви, Абгаряна, Кордичева, Владимирова, Зюзина, установить весь круг причастных лиц принять меры по восстановлению прав банка», — зачитала судья, оглашая материалы дела.

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Из оглашенных материалов дела следует, что с 7 по 12 февраля 2019 года ФСБ проводила проверку по заявлению Юсупова, после чего передала материалы в СК для возбуждения дела по статье «Мошенничество».

15 февраля Калви был задержан в Москве по подозрению в причастности к хищению у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а на следующий день Басманный суд принял решение об его аресте. По тому же делу задержаны и взяты под стражу еще пять человек, в том числе три сотрудника Baring Vostok — партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин (все члены совета директоров «Восточного» в начале 2017 года), а также советник предправления Норвик Банка, в прошлом глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

25 февраля фонд Baring Vostok обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил его взять уголовное дело «под личный контроль». В документе отмечается, что уголовное дело в отношении топ-менеджеров Baring Vostok было возбуждено «на фоне корпоративного спора» в ПАО «КБ «Восточный» между фондами Baring Vostok с одной стороны и акционерами банка — с другой.​

Авторы: Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Теги: Baring Vostok
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