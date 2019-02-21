Посольство США пожаловалось на невозможность посетить арестованного Калви

МИД России после многочисленных запросов не предоставил посольству США в Москве разрешение на посещение арестованного основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который является американским гражданином. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в РБК.

В посольстве отметили, что в соответствии с консульской конвенцией Россия обязана предоставить доступ в течение четырех дней. С момента задержания Калви прошло семь дней, указали в дипмиссии.

«По дипломатическим каналам мы выразили нашу серьезную озабоченность этой отсрочкой. Мы настаиваем на безотлагательном предоставлении консульского доступа к гражданину США Майклу Калви», — подчеркивается в сообщении