Компания Yves Rocher заявила об уходе с британского рынка из-за Brexit

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,38 -0,01 EUR Бирж. 74,23 0,14 Brent 65,71 -2,17% USD Нал. 65,91 64,98 EUR Нал. 74,81 73,82 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1353 0,0023 BTC/USD Бирж. 3 892,40 61,00 IMOEX 2 494,42 0,23% RTSI 1 201,85 0,29% DJIA 26 176,05 0,55% Nasdaq 7 587,03 0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Coca-Cola $52 (+15,12%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,12%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 12:15
Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя Политика, 18:30 Краудсейл Fetch.AI завершился за 22 секунды Крипто, 18:23 «Аудитория имеет ТВ, которое заслуживает»: чем запомнился Игорь Малашенко Общество, 18:13 Петр Авен и посол Армении поручились за партнера Калви в Baring Vostok Общество, 17:53 Медведев передал «Массандру» в госсобственность Крыма Бизнес, 17:52 Мода на красной дорожке: как выглядели гости «Оскара» Стиль, 17:43 СМИ узнали детали пребывания в Болгарии «агента ГРУ» из дела Скрипалей Общество, 17:43 Карен Хачанов проиграл первой ракетке Грузии на турнире в Дубае Спорт, 17:43 В Риге вандалы осквернили памятник Пушкину Общество, 17:40 Компания Yves Rocher заявила об уходе с британского рынка из-за Brexit Общество, 17:38 Пост главного экономиста ЕБРР впервые займет женщина Экономика, 17:32 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 17:30 Трамп ответил выступившему на церемонии вручения «Оскара» Спайку Ли Общество, 17:29 Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО за $9 млн Политика, 17:25
Общество ,  
0 
Компания Yves Rocher заявила об уходе с британского рынка из-за Brexit

Французская косметическая компания Yves Rocher объявила о прекращении продаж на территории Великобритании. Об этом сообщается на британском сайте компании. Такое решение было принято в преддверии выхода Великобритании из состава ЕС.

«С большим сожалением Yves Rocher объявляет о прекращении торговли в Соединенном Королевстве с 14 марта. Экономические условия больше не позволяют компании вести торговлю в Великобритании», — говорится в сообщении. Отмечается, что Yves Rocher присутствовала на британском рынке 25 лет.

Экономика
Fitch допустил падение рейтинга Великобритании из-за Brexit

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, но соглашение об условиях этого процесса до сих пор не ратифицировано. Согласно предложению британского премьер-министра Терезы Мэй, после начала Brexit в Великобритании до 31 декабря 2020 года должен будет действовать переходный период.

Королевство при этом будет оставаться частью Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Британский парламент отклонил эту инициативу. В январе он также проголосовал против Brexit без соглашения с Брюсселем.

Теги: «Ив Роше», Великобритания, Brexit
Материалы по теме
Скончался основатель косметической компании Yves Rocher
Общество
Fitch допустил падение рейтинга Великобритании из-за Brexit
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter