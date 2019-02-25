Компания Yves Rocher заявила об уходе с британского рынка из-за Brexit

Французская косметическая компания Yves Rocher объявила о прекращении продаж на территории Великобритании. Об этом сообщается на британском сайте компании. Такое решение было принято в преддверии выхода Великобритании из состава ЕС.

«С большим сожалением Yves Rocher объявляет о прекращении торговли в Соединенном Королевстве с 14 марта. Экономические условия больше не позволяют компании вести торговлю в Великобритании», — говорится в сообщении. Отмечается, что Yves Rocher присутствовала на британском рынке 25 лет.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, но соглашение об условиях этого процесса до сих пор не ратифицировано. Согласно предложению британского премьер-министра Терезы Мэй, после начала Brexit в Великобритании до 31 декабря 2020 года должен будет действовать переходный период.

Королевство при этом будет оставаться частью Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Британский парламент отклонил эту инициативу. В январе он также проголосовал против Brexit без соглашения с Брюсселем.