Fitch допустил падение рейтинга Великобритании из-за Brexit

Эксперты усомнились в способности Великобритании своевременно выполнять все обязательства. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента страны Fitch поместила на пересмотр с возможным понижением

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Специалисты рейтингового агентства Fitch включили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в иностранной и местной валютах в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением (в настоящий момент они находятся на уровне «AA»). Об этом говорится в релизе на сайте агентства.

Кредитный рейтинг присваивается эмитентам и контрагентам и отражает их способность своевременно выполнять все обязательства в порядке приоритетности требований на протяжении срока их обращения.

Нынешние показатели Британии, по данным экспертов, отражают «повышенную неопределенность относительно результатов процесса Brexit и повышенный риск разрушительного выхода» королевства из ЕС «без сделки» с Брюсселем. Последний вариант, по мнению аналитиков, «по крайней мере в ближайшей перспективе» приведет к «существенному нарушению» экономических и торговых перспектив Великобритании. Однако масштабы любого такого изменения неопределенны, признают в Fitch. По мнению экспертов, они могут быть смягчены правительством Великобритании или «двусторонними или многосторонними мерами».

В целом же специалисты допустили, что выход Британии из ЕС без соглашения может привести к рецессии, как в начале 1990-х годов (реальный ВВП тогда снизился на 2% за шесть кварталов).

При этом краткосрочные РДЭ Банка Англии в обеих валютах Fitch сохранил на уровне «F1+», рейтинг странового потолка — на уровне «AAA».