Здание Мосгорсуда эвакуировали из-за сообщения о минировании

Здание Московского городского суда эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Все три корпуса здания Московского городского суда эвакуированы», — заявила Солопова.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что сообщение о заложенной бомбе поступило на электронную почту, информацию проверяют сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что у них «такой информации пока нет».

Позднее в пресс-службе Коптевского районного суда РБК сообщили, что в суде также проводилась эвакуация из-за сообщения о минировании. Кроме того в Гагаринском районном суде Москвы РБК рассказали о том, что были выведены люди. «Эвакуация завершена», — уточнили в приемной суда.