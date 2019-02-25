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Здание Мосгорсуда эвакуировали из-за сообщения о минировании

Здание Московского городского суда эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Все три корпуса здания Московского городского суда эвакуированы», — заявила Солопова.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что сообщение о заложенной бомбе поступило на электронную почту, информацию проверяют сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что у них «такой информации пока нет».

Позднее в пресс-службе Коптевского районного суда РБК сообщили, что в суде также проводилась эвакуация из-за сообщения о минировании. Кроме того в Гагаринском районном суде Москвы РБК рассказали о том, что были выведены люди. «Эвакуация завершена», — уточнили в приемной суда.

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СМИ узнали об эвакуации ряда ТЦ в Москве и области из-за угрозы взрыва

Ранее в феврале в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько торговых центров, включая «Метрополис» и «Капитолий» на проспекте Вернадского, Госпиталь для ветеранов войн № 1, Театр Мюзикла, парк «Зарядье», офис Rambler, здание Минобрнауки, гостиницу «Космос». После сообщения о минировании проверку провели в здании Минобрнауки. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Теги: угроза взрыва, минирование, Москва, Мосгорсуд
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