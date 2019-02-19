СМИ узнали об эвакуации ряда ТЦ в Москве и области из-за угрозы взрыва

СМИ узнали об эвакуации ряда ТЦ в Москве и области из-за угрозы взрыва

Торгово-развлекательный центр «Парус» по адресу: Локомотивный проезд, д. 4, эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщают агентства «Москва» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным «Интерфакса», аналогичное сообщение поступило в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе, эту информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Кроме того, как передает ТАСС, неизвестные также сообщили о взрывных устройствах в ТЦ «Капитолий» на проспекте Вернадского и в ТЦ «Капитолий» в подмосковном Орехово-Зуеве. Информацию об эвакуации здания на Вернадского РБК подтвердили в центральном офисе сети.

Всего, по словам собеседника агентства, эвакуировали более 1 тыс. человек. Торговые центры обследуют кинологи и полиция.

Как позже сообщила РБК сотрудница ТЦ «Метрополис», здание не эвакуировали, ​звонка о минировании не было.