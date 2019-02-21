В московский театр и госпиталь поступили письма о минировании

Из Московского театра мюзикла 20 февраля эвакуировали 400 человек после поступления электронного письма с сообщением о заложенном взрывном устройстве. Об этом РБК сообщили источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

По данным источников, письмо было подписано именем «Владимир Путин». Полицейские проверили здание театра и прилегающие к нему территории с помощью служебной собаки. Взрывное устройство они не обнаружили. Посетители были эвакуированы с 14:10 мск до 16:00 мск.

В пресс-службе Московского театра мюзикла не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об эвакуации в театре из-за сообщений о минировании.

Источники РБК также сообщили, что письма с угрозами взрыва поступили в тот же день по электронной почте в столичный Госпиталь для ветеранов войн №1, полицейские проверили здание, эвакуация не проводилась.