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Общество ,  
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Офис Rambler в Москве эвакуировали из-за сообщений о минировании

В бизнес-центр «Даниловская мануфактура» в Москве поступило анонимное сообщение о минировании, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В здании расположены офис компании Rambler&Со, Gazeta.ru, Lenta.ru, а также кафе и магазины.

Сотрудников и посетителей бизнес-центра эвакуировали, сообщает агентство. На место прибыли сотрудники экстренных служб, взрывное устройство не обнаружено.

Данные об эвакуации в бизнес-центре подтвердил РБК сотрудник компании. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что подобная информация не поступала.

Позже директор по связям с общественностью в Rambler&Co Александр Дмитриев подтвердил РБК, что из-за угрозы компания вызвала спецслужбы и решила отпустить домой часть сотрудников, «которые могли быть подвергнуты риску». «В настоящее время эти риски не подтвердились, а благодаря современным технологиям работа всех наших подразделений не прерывалась», — добавил он.​

Фотогалерея 
Эвакуация после массовых звонков о минировании. Фоторепортаж

20 февраля анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали в Московский театр мюзикла и Госпиталь для ветеранов войн № 1. Похожее письмо пришло на почту Единого транспортного портала, в нем говорилось о минировании нескольких станций Арбатско-Покровской линии московского метро. Полицейские обследовали 23 станции метрополитена, но взрывных устройств не обнаружили.

19 февраля из-за сообщений о минировании в столице эвакуировали или проверили несколько торговых центров и гостиницу «Космос».

Теги: эвакуация, Москва, угроза взрыва
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