Офис Rambler в Москве эвакуировали из-за сообщений о минировании

В бизнес-центр «Даниловская мануфактура» в Москве поступило анонимное сообщение о минировании, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В здании расположены офис компании Rambler&Со, Gazeta.ru, Lenta.ru, а также кафе и магазины.

Сотрудников и посетителей бизнес-центра эвакуировали, сообщает агентство. На место прибыли сотрудники экстренных служб, взрывное устройство не обнаружено.

Данные об эвакуации в бизнес-центре подтвердил РБК сотрудник компании. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что подобная информация не поступала.

Позже директор по связям с общественностью в Rambler&Co Александр Дмитриев подтвердил РБК, что из-за угрозы компания вызвала спецслужбы и решила отпустить домой часть сотрудников, «которые могли быть подвергнуты риску». «В настоящее время эти риски не подтвердились, а благодаря современным технологиям работа всех наших подразделений не прерывалась», — добавил он.​