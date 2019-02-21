Здание Минобрнауки проверили после письма об угрозе взрыва

В Москве проверили здание Минобрнауки и Министерства просвещения на Тверской улице после поступившего сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

«Организовано взаимодействие с органами МВД и ФСБ. Здание проверено кинологами. Взрывчатых веществ не обнаружено», — сказали в пресс-службе.

Анонимное письмо пришло на электронную почту Министерства просвещения. В нем сообщалось о минировании здания, в котором размещаются подразделения Минпросвета и части департаментов Минобрнауки.

20 февраля в Москве после сообщений об угрозе взрыва проверяли здания Московского театра мюзикла и Госпиталя для ветеранов войн №1, а также 23 станции Арбатско-Покровской линии столичного метро. В результате полицейские и кинологи не обнаружили взрывных устройств. Источники РБК рассказали, что письма были подписаны именем «Владимир Путин».

21 февраля в Санкт-Петербурге эвакуировали Эрмитаж после сообщений о минировании, также полученных по электронной почте.