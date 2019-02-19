В Москве эвакуировали парк «Зарядье» после сообщения об угрозе взрыва

В Москве эвакуировали парк «Зарядье» после сообщения об угрозе взрыва

В Москве эвакуировали парк «Зарядье» из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом РБК сообщила ​руководитель пресс-центра парка Карина Горобец.

«Мы все были выведены из зданий, павильонов, проводятся работы. Больше ничего пока сообщить не могу», — сказала Горобец. По ее словам, были эвакуированы около 300 человек.

Ранее 19 февраля сообщалось о проверке торгового центра «Атриум» после поступившего сообщения о минировании. По данным источника «Интерфакса», эвакуацию в ТЦ не проводили.

Накануне источник в столичном главке полиции сообщил РБК, что за выходные в Москве эвакуировали 6 тыс. посетителей торговых центров из-за анонимных сообщений о минировании.