Путин призвал Меркель оказать воздействие на Киев из-за ситуации на Азове

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в рамках которых стороны обсудили произошедший в Керченском проливе конфликт с участием украинских и российских кораблей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе Меркель. «Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин выразил обеспокоенность решением Киева ввести военное положение в ряде областей страны и водах Азово-Керченской акватории.

Также российский лидер в разговоре с немецким канцлером возложил всю вину за произошедшее на власти Украины, отмечает пресс-служба. «Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине», — считает Путин.

Помимо этого президент призвал Меркель оказать воздействие на украинское руководство для того, чтобы удержать Киев от дальнейших необдуманных шагов.

В ночь на 26 ноября в территориальные воды Крыма вошли три украинских корабля — бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Как сообщили в ФСБ России, Москва не была предупреждена об их перемещениях. В свою очередь официлальный Киев заявил, что предупреждал российскую сторону о планируемых передвижениях своих кораблей.

На требования российских пограничников остановиться украинские корабли не реагировали, после чего по ним был открыт огонь. В результате обстрела, по данным ФСБ, пострадали три украинских моряка (ВМС Украины сообщали о шести раненых). После случившегося «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», по информации украинских военных, потеряли ход, были задержаны и отбуксированы в керченский порт. Пострадавшие были госпитализированы.

Вечером 26 ноября депутаты Верховной рады одобрили введение военного положения на Украине в связи с ситуацией в Азовском море. Особый правовой режим в соответствии с предложением президента страны Петра Порошенко будет действовать 30 суток, начиная с 28 ноября.