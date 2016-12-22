Порошенко рассказал о безуспешной попытке поговорить с Путиным

По словам украинского президента, он не смог связаться с российским коллегой. После этого он попросил Ангелу Меркель поговорить с Путиным об освобождении военнослужащих Украины, задержанных в Керченском проливе

Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе запросил телефонный разговор с российским коллегой, но не получил ответа. Об этом Порошенко рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает телеканал «112».

«Я ночью заказал разговор с президентом России [Владимиром] Путиным — мы не получили ответа», — сказал украинский лидер. Он добавил, что после этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель для того, чтобы она в разговоре с российским президентом обсудила немедленное освобождение задержанных украинских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента, заявил, что каких-либо телефонных контактов Путина и Порошенко не было, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Во время задержания российская сторона применила оружие, были ранены три украинских моряка. В ФСБ подчеркнули, что корабли пересекли госграницу России и зашли в территориальные воды страны неправомерно. Украина обвинила Россию в нарушении международного права, после чего приняла решение о введении в некоторых областях режима военного положения. В России заявили о намеренной провокации со стороны Украины.

После инцидента в Керченском проливе Петр Порошенко обсудил ситуацию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая выразила обеспокоенность ситуацией и призвала к деэскалации конфликта.

В Кремле позже сообщили о разговоре Владимира Путина с Меркель, во время которого российский лидер выразил надежду, что Германия будет воздействовать на Украину, чтобы «удержать ее от необдуманных шагов».