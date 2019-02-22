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Лукашенко заявил о готовности к диалогу с НАТО на принципе паритетности

Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО на принципах паритета и прозрачности. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщается на его сайте.

«Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности», — сказал Лукашенко. Он добавил, что его страна ни от кого «не отгораживается забором».

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Лукашенко пригрозил «что-то разместить» из-за баз США в Польше

Белорусский президент указал, что деятельность Североатлантического альянса в Европе значительно активизировалась. По его словам, расширение военных блоков и внедрение новых технологий вооружения осложняют ситуацию вблизи белорусских границ. Однако, как указал Лукашенко, Минск не откажется от реализации мирной внешней политики.

Осенью Лукашенко говорил, что Минск совместно с Москвой занимаются поиском адекватного ответа на возможное размещение американской базы в Польше. Он также подчеркивал, что в случае, если в соседней стране будут находиться американские базы, Минску придется «что-то размещать», чтобы им противодействовать. При этом Лукашенко говорил, что необходимости размещать российскую базу в Белоруссии нет.

Теги: Александр Лукашенко, диалог, Белоруссия
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