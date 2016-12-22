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Лукашенко посчитал ненужной российскую военную базу в Белоруссии
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Лукашенко посчитал ненужной российскую военную базу в Белоруссии
Политика, 10:55
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Лукашенко посчитал ненужной российскую военную базу в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал надуманным обсуждение возможного появления в стране российской военной базы. По его словам, необходимости в этом нет
Александр Лукашенко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В ходе встречи с группой американских аналитиков в Минске Лукашенко заявил, что хотя Белоруссия и находится в военном союзе с Россией, планов размещать в стране иностранную военную базу нет, сообщает агентство БЕЛТА.

«Надуманная проблема. Будет здесь база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет. Мы ее не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам (американцам. — РБК) или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна», — сказал Лукашенко.

Как объяснил белорусский президент, военные его страны в состоянии противостоять любой агрессии. «Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет», — добавил Лукашенко.

4 ноября Лукашенко, выступая перед жителями поселка Болбасово в Витебской области, осудил возможное появление в Польше американских военных баз. По его словам, делать этого не надо. «В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — сказал белорусский президент.

5 октября Лукашенко назвал Россию единственным военным союзником Белоруссии. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться», — отметил он, добавив, что Владимир Путин «понимает нас».

В сентябре 2015 года Путин поручил подписать соглашение о создании авиабазы на белорусской территории. В ответ на это Лукашенко сказал, что ничего об этом не знает, а вопрос о базе он с российским президентом не обсуждал.

В октябре 2015 года занимавший тогда должность министра обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что размещать российскую авиабазу на территории страны на данный момент бессмысленно. Он назвал более целесообразным разместить в стране «средства поражения».

В апреле 2016 года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что вопрос о российской авиабазе в Белоруссии на данном этапе закрыт, но к нему можно вернуться, «если возникнет необходимость».

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Александр Лукашенко , Белоруссия
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