Самопровозглашенный президент Венесуэлы подписал первый указ

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, подписал первый «президентский» указ. Документ опубликован на странице в Twitter политика.

«В качестве главнокомандующего вооруженными силами я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и приказываю различным элементам, <...> чтобы они действовали в соответствии с этой инструкцией», — говорится в тексте документа.

Согласно указу Гуаидо, Венесуэла для доставки гумпомощи также открывает все закрытые границы.

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией, а также с несколькими островами, через которые Гуаидо хотел получать гумпомощь. Кроме того Мадуро также не исключил закрытия границы с Колумбией.​