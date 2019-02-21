Россия обвинила США в подготовке провокации на границе с Венесуэлой

Россия обвинила США в подготовке провокации на границе с Венесуэлой

США готовят провокацию под видом доставки в Венесуэлу гуманитарной помощи. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 23 февраля гуманитарные товары из США будут доставлены в страну с помощью добровольцев

Дмитрий Полянский (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

США готовят масштабную провокацию на границе Колумбии и Венесуэлы под видом доставки гуманитарной помощи, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передают «РИА Новости».

«Находясь в некотором провокационном угаре, наши американские коллеги, готовящие сейчас вопиющую несомненную провокацию на колумбийско-венесуэльской границе, назначенную на 23 февраля, слишком увлеклись», — сказал Полянский.

Ранее попытки доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу из США называла провокацией официальный представитель МИД Мария Захарова.

Доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, где продолжается экономический и политический кризис, в январе пообещал госсекретарь США Майк Помпео, так как Вашингтон выступает в поддержку объявившего себя временным президентом страны лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо. Он объявил себя президентом страны 23 января во время масштабных уличных протестов. Президент Николас Мадуро, выигравший выборы в мае 2018 года, покидать свой пост отказался. Мадуро также продолжает контролировать армию.