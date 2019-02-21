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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Россия обвинила США в подготовке провокации на границе с Венесуэлой
США готовят провокацию под видом доставки в Венесуэлу гуманитарной помощи. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 23 февраля гуманитарные товары из США будут доставлены в страну с помощью добровольцев
Дмитрий Полянский (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

США готовят масштабную провокацию на границе Колумбии и Венесуэлы под видом доставки гуманитарной помощи, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передают «РИА Новости».

«Находясь в некотором провокационном угаре, наши американские коллеги, готовящие сейчас вопиющую несомненную провокацию на колумбийско-венесуэльской границе, назначенную на 23 февраля, слишком увлеклись», — сказал Полянский.

Ранее попытки доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу из США называла провокацией официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Выборы, отсрочка или война: сценарии политического кризиса в Венесуэле

Доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, где продолжается экономический и политический кризис, в январе пообещал госсекретарь США Майк Помпео, так как Вашингтон выступает в поддержку объявившего себя временным президентом страны лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо. Он объявил себя президентом страны 23 января во время масштабных уличных протестов. Президент Николас Мадуро, выигравший выборы в мае 2018 года, покидать свой пост отказался. Мадуро также продолжает контролировать армию. 

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Госдеп обещал отправить в республику 250 т гуманитарной помощи, в том числе продуктовых наборов и средств гигиены. Первая партия была доставлена в Колумбию 10 февраля. Однако транспортировка американских товаров в Венесуэлу блокируется местными властями. В частности, Мадуро поручил закрыть морскую границу с несколькими островами в Карибском море, а именно — с Арубой, Кюрасао и Бонайре. Перекрыт также мост Триендитас, связывающий Колумбию и Венесуэлу близ Кукуты.

Ранее Гуаидо объявил, что оппозиции удалось организовать для доставки гуманитарной помощи, ввозу которой препятствуют правительственные силы Венесуэлы, 600 тыс. добровольцев. По его словам, 23 февраля они обеспечат доставку грузов из Колумбии «так или иначе».

Автор: Наталья Демченко
Теги: Венесуэла, ООН, Колумбия
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