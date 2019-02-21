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Выборы, отсрочка или война: сценарии политического кризиса в Венесуэле
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо не уложился в отведенный законом срок для проведения выборов. Его противостояние с президентом Мадуро затягивается. Произойдет ли смена власти в стране, разбирался РБК
Фото: Isaac Urrutia / Reuters

22 февраля истекают 30 дней, в течение которых в соответствии с Конституцией Венесуэлы провозгласивший себя временным президентом страны Хуан Гуаидо должен был провести выборы.​

Председатель оппозиционного правительству парламента провозгласил себя временным президентом 23 января. За несколько дней до этого он опубликовал в The Washington Post колонку, в которой обосновал свое право принять управление государством. Он ссылался на ст. 233, 333 и 350 Конституции Венесуэлы, согласно которым председатель парламента занимает пост президента до проведения новых выборов в случае отсутствия президента или если действующий президент не может исполнять свои обязанности — по состоянию здоровья или в случае признания недееспособным депутатами парламента. Согласно ст. 233, после того как спикер парламента становится президентом, в стране в течение 30 дней должны быть проведены выборы.

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Если у Гуаидо не получится назначить выборы, он нарушит закон, отметил в разговоре с РБК ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. С самого начала было понятно, что ситуация ведет к правовому хаосу, добавил он. После истечения 30-дневного срока, даже если выборы состоятся, их проведение не будет регулироваться действующими законами.

​Какие возможны сценарии

Избранному весной прошлого года президенту Николасу Мадуро по-прежнему подчиняются правительство и армия, отдавать власть он отказался и продолжает исполнять обязанности главы государства. Его поддерживают Россия, Китай, Боливия, Куба и Турция. У Гуаидо на международной арене больше сторонников: помимо США это большинство стран Латинской Америки и Европейского союза.

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Гуаидо пока не сообщил, что планирует делать по истечении 30-дневного срока для проведения выборов. Сейчас в центре его внимания — гуманитарная ситуация в стране и привлечение на свою сторону военных. В своем аккаунте в Instagram 19 февраля он опубликовал обращения к старшим офицерам венесуэльской армии с просьбой пропустить следующую из США гумпомощь. В тот же день Reuters сообщил, что вице-адмирал Кинтеро Мартинес объявил о закрытии морской границы с несколькими островами в Карибском море (Аруба, Кюрасао и Бонайре), через которые 23 февраля планируется ввезти гумпомощь в страну.

Опрошенные РБК эксперты назвали несколько возможных вариантов развития событий.

  • Продление полномочий Гуаидо. В пользу этого сценария высказался профессор Вебстерского университета Дэниэл Хеллингер​. В разговоре с РБК он отметил, что, скорее всего, для преодоления правовых противоречий по истечении 30 дней Национальное собрание просто примет резолюцию, которая подтвердит, что позиция президента все еще остается вакантной, его обязанности должен исполнять председатель парламента, и тем самым продлит переходный период.
  • Проведение выборов в ближайшем будущем опрошенные РБК эксперты считают маловероятным. В первую очередь организации выборов помешает отказ властей от сотрудничества в этом вопросе. «Реальной власти у Гуаидо нет, поэтому он не сможет организовать голосование, — отметил Дмитрий Розенталь. — Самый оптимальный путь — переговоры. Но Мадуро не хочет обсуждать проведение президентских выборов, а оппозиция, даже умеренная, согласна говорить только об условиях передачи власти, поэтому договориться о выходе из кризиса будет крайне сложно». Даже если Гуаидо объявит о проведении выборов, это ничего не изменит, считает руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский. «Центризбирком все равно контролирует Мадуро. Поэтому непонятно, кто будет проводить выборы. Единственный вариант — проведение голосования под международным контролем», — сказал он. Компромиссным вариантом, по его словам, было бы переизбрание как оппозиционно настроенного парламента, так и президента, потому что у обеих сторон есть претензии друг к другу, касающиеся легитимности. 20 февраля, выступая перед выпускниками медицинского университета в Каракасе, Мадуро предложил провести в стране досрочные перевыборы президента. «Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы народ его скинул голосованием», — заявил Мадуро. Однако неясно, насколько он был серьезен, выступая с таким предложением.
  • Сценарий, предполагающий вооруженное столкновение власти с оппозицией или интервенцию, также имеет мало шансов на реализацию. Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что в отношении Венесуэлы возможны все варианты, и не исключал военного пути развития ситуации. Однако США, скорее всего, не пойдут на военную интервенцию в Венесуэлу, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. С ним согласен Ивановский. Из силовых вариантов развития событий более вероятен гражданский конфликт​, в случае если часть военных перейдет на сторону оппозиции, отметил Кортунов. Несмотря на влияние со стороны «ястребов» (например, советника президента по национальной безопасности Джона Болтона), президент США не стремится оказывать военную поддержку Гуаидо, отметил профессор политических наук Университета штата Теннесси Андрей Коробков. ​Трамп — первый лидер со времен президента Джимми Картера, который более чем за два года руководства страной не начал новую интервенцию. Однако нельзя исключать провокаций со стороны венесуэльской оппозиции или американских спецслужб, чтобы втянуть Трампа в силовой конфликт с Мадуро, добавил Коробков. ​
  • Cохранение статус-кво эксперты называют самым вероятным сценарием развития событий в ближайшей перспективе. Кто извлечет большую пользу из затягивания конфликта — оппозиция или власть, — эксперты сказать затруднились.​ Двоевластие в стране с каждым днем ослабляет позиции Мадуро и подрывает его легитимность, считает Розенталь. Кроме того, дополнительным фактором, ослабляющим позицию действующего президента, является ухудшающаяся экономическая ситуация: «У него заканчиваются ресурсы, давят экономические санкции, тогда как деньги нужны, чтобы контролировать силовой блок». «Чем больше проходит времени и чем дольше оппозиция не представляет по-настоящему серьезной опасности для Мадуро, тем более уверенным он становится», — придерживается другой точки зрения Рауль Гальегос, аналитик Control Risks. Попытку США сделать Гуаидо лидером Венесуэлы можно считать проваленной, заявил Андрей Коробков: «Перевороты в Латинской Америке происходят силовым путем, а военные сохранили верность Мадуро и не встали на сторону оппозиции». В долгосрочной перспективе экономическое давление США может привести к полному разрушению экономики Венесуэлы, что приведет к новой фазе политического кризиса, предположил​ эксперт.
Авторы: Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин
Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, Кризис
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