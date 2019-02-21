Выборы, отсрочка или война: сценарии политического кризиса в Венесуэле

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо не уложился в отведенный законом срок для проведения выборов. Его противостояние с президентом Мадуро затягивается. Произойдет ли смена власти в стране, разбирался РБК

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22 февраля истекают 30 дней, в течение которых в соответствии с Конституцией Венесуэлы провозгласивший себя временным президентом страны Хуан Гуаидо должен был провести выборы.​

Председатель оппозиционного правительству парламента провозгласил себя временным президентом 23 января. За несколько дней до этого он опубликовал в The Washington Post колонку, в которой обосновал свое право принять управление государством. Он ссылался на ст. 233, 333 и 350 Конституции Венесуэлы, согласно которым председатель парламента занимает пост президента до проведения новых выборов в случае отсутствия президента или если действующий президент не может исполнять свои обязанности — по состоянию здоровья или в случае признания недееспособным депутатами парламента. Согласно ст. 233, после того как спикер парламента становится президентом, в стране в течение 30 дней должны быть проведены выборы.

Если у Гуаидо не получится назначить выборы, он нарушит закон, отметил в разговоре с РБК ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. С самого начала было понятно, что ситуация ведет к правовому хаосу, добавил он. После истечения 30-дневного срока, даже если выборы состоятся, их проведение не будет регулироваться действующими законами.