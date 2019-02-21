Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

Сухопутная граница между Венесуэлой и Бразилией будет закрыта. Об этом объявил президент Николас Мадуро, его выступление транслировалось на странице политика в Twitter.

По его словам, которые приводит El Nacional, граница будет закрыта в 20:00 21 февраля (02:00 22 февраля мск). Эта мера будет действовать до дальнейших указаний. Решение принято в преддверии начала 23 февраля поставок в страну гуманитарной помощи из США. Мадуро также не исключил закрытия границы с Колумбией.​

20 февраля Венесуэла закрыла морскую границу с несколькими островами в Карибском море, а именно — с Аруба, Кюрасао и Бонайре. Власти страны не объясняли свое решение, однако Reuters отмечало, что лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявлял о намерении доставить гуманитарную помощь в страну через Кюрасао.

В январе госсекретарь США Майк Помпео пообещал направить Венесуэле гуманитарную помощь на $20 млн, так как Вашингтон выступает в поддержку Гуаидо. Позднее сообщалось, что гумпомощь начала прибывать в Колумбию. Транспортировка товаров в Венесуэлу блокируется местными властями.