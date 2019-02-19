Мадуро анонсировал поставку Россией 300 т гумпомощи в Венесуэлу

Мадуро анонсировал поставку Россией 300 т гумпомощи в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в среду, 20 февраля, в страну доставят 300 тонн гуманитарной помощи из России. Об этом сообщает El Periodico.

Мадуро уточнил, что речь идет о «дорогостоящих» лекарствах. Глава государства также допустил, что в течение ближайших дней несколько стран предложат Каракасу свою помощь по линии ООН.

10 февраля стало известно, что в Колумбию прибыла первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы от США, о которой попросил провозгласивший себя временным президентом страны спикер парламента Хуан Гуаидо.

Колумбийский президент Иван Дуке говорил, что город Кукута станет одним из трех центров сбора гумпомощи для Каракаса, там будут сосредоточены продовольствие, лекарства и вещи. Оказать Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более $20 млн в конце января пообещал госсекретарь США Майк Помпео.