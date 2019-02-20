Венесуэла закрыла границу с несколькими островами Карибского бассейна

Власти Венесуэлы приняли решение закрыть морскую границу с несколькими островами в Карибском море, а именно — Аруба, Кюрасао и Бонайре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-адмирала венесуэльской армии Кинтеро Мартинеса.

Он не уточнил, по какой причине было закрыто авиационное и морское сообщение с Нидерландскими Антильскими островами.

При этом агентство отметило, что ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о намерении доставить гуманитарную помощь в страну через Кюрасао.

Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы и пообещал провести новые выборы главы государства 23 января. Его легитимность признали более 40 стран, включая США, большинство стран Латинской Америки и ряд членов Евросоюза. В свою очередь поддержку Мадуро высказали Россия, Иран, Индия, Китай, ЮАР, Турция и Боливия.