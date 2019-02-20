Минобороны показало первые кадры испытаний «Посейдона»

Видео, где фигурирует «Посейдон», показали после того, как Владимир Путин сообщил о скором спуске на воду первой подлодки с этим беспилотником. В прошлом году работу аппарата показали с использованием компьютерной графики

Фото: Минобороны РФ

Минобороны продемонстрировало новые кадры с полигонных испытаний океанской многоцелевой системы «Посейдон».

На них запечатлены и подготовка к запуску, и несколько секунд после пуска.

«Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Личный состав подводной лодки прошел обучение», — приводятся в поступившем в РБК сообщении Минобороны слова главы ведомства Сергея Шойгу.

Видео: Минобороны России

В среду в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что первая атомная подводная лодка, оснащенная беспилотным аппаратом «Посейдон», будет спущена на воду весной 2019 года.