Минобороны показало первые кадры испытаний «Посейдона»

Минобороны продемонстрировало новые кадры с полигонных испытаний океанской многоцелевой системы «Посейдон».
На них запечатлены и подготовка к запуску, и несколько секунд после пуска.
«Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Личный состав подводной лодки прошел обучение», — приводятся в поступившем в РБК сообщении Минобороны слова главы ведомства Сергея Шойгу.
В среду в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что первая атомная подводная лодка, оснащенная беспилотным аппаратом «Посейдон», будет спущена на воду весной 2019 года.