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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Минобороны показало первые кадры испытаний «Посейдона»
Видео, где фигурирует «Посейдон», показали после того, как Владимир Путин сообщил о скором спуске на воду первой подлодки с этим беспилотником. В прошлом году работу аппарата показали с использованием компьютерной графики
Фото: Минобороны РФ

Минобороны продемонстрировало новые кадры с полигонных испытаний океанской многоцелевой системы «Посейдон».

На них запечатлены и подготовка к запуску, и несколько секунд после пуска.

«Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Личный состав подводной лодки прошел обучение», — приводятся в поступившем в РБК сообщении Минобороны слова главы ведомства Сергея Шойгу.

Видео: Минобороны России

В среду в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что первая атомная подводная лодка, оснащенная беспилотным аппаратом «Посейдон», будет спущена на воду весной 2019 года.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

В июле 2018 года ведомство показало внешний вид аппарата. Однако кадры с демонстрацией того, как работает «Посейдон», были компьютерной графикой.

Впервые о системе президент рассказал в ходе послания Федеральному собранию в том же году. Беспилотный аппарат способен доставить ядерный боезаряд, отмечал Путин. 

Министерство обороны называет «Посейдон» «практически неуязвимым». Он может применяться как против авианосцев, так и против береговой инфраструктуры.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Минобороны, видео, Оружие
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