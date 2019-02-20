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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Послание Путина Федеральному собранию. Главное
В Гостином Дворе прошло 15-е послание президента к Федеральному собранию. Главные темы и задачи, названные Владимиром Путиным, — в обзоре РБК
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Поддержка семей

«Ключевая задача — сбережение народа и поддержка семей. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Россия вошла в сложный демографический период. Рождаемость снижается. Причины здесь объективные. Но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию. Мы смогли переломить негативные тенденции в начале 2000-х годов. Казалось, что сделать это невозможно, но мы это сделали».

Задачи

  • «У нас уже действуют выплаты на первого и второго ребенка. В среднем по стране — 11 тыс. руб. на ребенка в месяц. Их получают семьи, у которых доход составляет полтора прожиточных минимума на члена семьи. С 1 января 2020-го — поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит почти в полтора раза увеличить количество семей, которые могут рассчитывать на помощь от государства».
  • «С 1 июля повысить пособие для семей с детьми-инвалидами до 10 тыс. руб.».
  • «Необходимо предоставить семье не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. Я прошу правительство и ЦБ подготовить удобные условия для индивидуального жилищного строительства».
  • «До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать 90 тыс. мест уже в этом году».
  • «До конца 2020 года предоставление всех ключевых государственных услуг нужно перевести в проактивный формат, когда человеку достаточно выслать запрос, а все остальное должна сделать система».
  • «Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип очень простой: больше детей — меньше налог. Предлагаю увеличить льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми».
  • «Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, предлагаю вывести из-под налогообложения шесть соток».
  • «Правительству и ЦБ нужно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке, как это указано в майском указе. Предлагаю установить льготу на весь срок кредита. Это потребует денег из бюджета. Программа может охватить 600 тыс. семей».
  • «Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок: напрямую из федерального бюджета направить 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. Запустить эту меру задним числом: с 1 января 2019 года пересчитать и предусмотреть это в бюджете».

Преодоление бедности

«Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, — многодетные, неполные семьи, одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, потому что ее просто нет или им не хватает квалификации. Бедность всегда буквально придавливает человека. Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Одной из мер такой поддержки может стать социальный контракт».

Задачи

  • «Начиная со следующего года поручаю правительству оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют социальный контракт».
  • «Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы — отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода».
  • «В этом году были проиндексированы пенсии. Но если пенсионеры получали больше прожиточного минимума, социальную надбавку отменяли и люди чувствовали себя обманутыми. Необходимо было учесть все нюансы, но этого сделано не было. Возникшую несправедливость нужно немедленно устранить. Индексация пенсий и других выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. То есть государство должно сперва довести пенсию до прожиточного минимума, а потом проводить индексацию. Выплаты за первые месяцы этого года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они не получили».

Здравоохранение

«Его нынешнее состояние, уровень доступности, с одной стороны, вроде как растет, но граждан не устраивает, и понятно почему. Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь, невозможно быстро и бесплатно пройти обследование. Число мобильных медицинских комплексов растет, но там, где их до сих пор нет, человеку не легче».

Задачи

  • «До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной для всех граждан, где бы они ни жили. За два года должны быть построены еще 1,5 тыс. мобильных амбулаторных пунктов».
  • «Поручаю правительству утвердить высокие стандарты бережливых поликлиник и внедрить механизмы, которые мотивируют персонал улучшить качество работы, к 2021 году перевести на новый стандарт все детские поликлиники».
  • «В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между врачами, поликлиниками, аптеками и пациентами».
  • «Предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде в малый город или сельскую местность: врачи — 1 млн руб., фельдшеры — 500 тыс. [руб.]».
  • «Крайне важна и эффективная реабилитация. Давайте начнем с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня».
  • «В прошлом году предложил создать национальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. На это будет выделен 1 трлн руб. Речь об организации эффективного и своевременного лечения, внедрении передовых технологий. Принципиальное значение имеет ранняя диагностика».
  • «Нужно создать программы на стыке медицины и социального обслуживания для тех, кто нуждается в долговременном уходе. Индивидуальные принципы поддержки за четыре года нужно внедрить по всей стране».
  • «Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи в целом. Посмотрим, как он действует на практике, и оперативно внесем коррективы. Обязательно учтем мнение волонтеров, социальных работников, врачей, религиозных организаций, благотворителей».

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

Экология

«Самая болезненная тема в экологии — проблема с коммунальными отходами. Обращаюсь к органам власти на всех уровнях: отмахиваться от проблем граждан недопустимо, проблемы надо решать. С этого года регионы стали переходить на новую систему работы с твердыми коммунальными отходами, но если все закончится повышением платы, это не работа, а профанация».

Задачи

  • «В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 проблемных свалок в черте городов, а за последующие шесть лет и все остальные».
  • «Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедники должны быть поставлены на кадастровый учет, необходимо законодательно зафиксировать, что в заповедниках невозможно строительство».

Образование

«Порядка 200 тыс. ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Все слова о справедливости, равных возможностях просто раздражают».

Задачи

  • «К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в Сеть, а высокоскоростной интернет».
  • «Предлагаю с 2020 года запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату размером 1 млн руб. будут получать педагоги, которые захотят [переехать] и переезжают в села и малые города».
  • «Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив. Дополнительно направить на это средства из президентских грантов. 17 млрд руб. будет направлено на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и еще более 6 млрд руб. — на поддержку центров культурного развития в малых городах».
  • «Надо ускорить модернизацию среднего профессионального образования, переоснастить мастерские в колледжах и техникумах».

Преследование бизнеса

«Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или административного наказания».

Задачи

  • «Нужно внимательно посмотреть на критерий, по которому все работающие в компании могут попасть под критерий преступления, совершенного группой лиц».
  • «При расследовании нужно жестко ограничить поводы, по которым продлевается арест. Сегодня зачастую для этого недостаточно оснований. Прошу ВС и Генпрокуратуру проанализировать эти проблемы и представить соответствующие предложения».
  • «Предлагаю создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и разобраться по существу. Поручаю правительству проработать законодательную базу, которая позволит запустить этот механизм».

Инфраструктура. Задачи

  • «За шесть лет по всей стране будут реконструированы более 60 аэропортов».
  • «В 2025 году более чем в полтора раза, до 210 млн т, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Это важно для развития Дальнего Востока и Сибири. Развитие этих регионов — важнейшая задача». ​

Туризм. Задачи

  • «С учетом успешного опыта проведения чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы, подумать, как упростить получение визы туристам».

Наука. Задачи

  • «Предлагаю запустить программу национального уровня в области искусственного интеллекта».
  • «Для мощного технологического развития нам необходимо создать в регионах научно-образовательные центры. В течение трех лет такие центры должны быть созданы в крупных субъектах Федерации».

Выход США из ДРСМД

«Нужно было по-честному сказать, а не использовать фальшивые обвинения для выхода. Сами все нарушают, потом ищут оправдания и назначают виновных. Мы вынуждены отвечать на обвинения в наш адрес. США требования договора прямо и грубо нарушили: в Румынии давно стоят пусковые установки. Россия не намерена первой размещать новые ракеты в Европе.

Если же они действительно будут размещены [Соединенными Штатами] и поставлены на европейский континент, то это резко обострит международную обстановку, создаст реальную опасность для России, у некоторых ракет подлетное время к Москве 10–12 минут. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении территорий, откуда исходит непосредственная угроза, но и тех территорий, где находятся центры принятия решений. <...> Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем».

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Владимир Путин, послание президента Федеральному собранию
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