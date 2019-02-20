Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном»

Это произойдет уже весной 2019 года, пообещал президент в ходе послания Федеральному собранию

Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Весной этого года российские военные спустят на воду первую атомную подводную лодку, на которой будет установлен беспилотный аппарат «Посейдон» неограниченной дальности. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин, трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».

«Успешно проходят испытания <...> подводного неограниченной дальности беспилотного аппарата «Посейдон». В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка — носитель этого беспилотного комплекса», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что все мероприятия по этой разработке ведутся по плану.​