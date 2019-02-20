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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном»
Это произойдет уже весной 2019 года, пообещал президент в ходе послания Федеральному собранию
Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Весной этого года российские военные спустят на воду первую атомную подводную лодку, на которой будет установлен беспилотный аппарат «Посейдон» неограниченной дальности. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин, трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».

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Послание Путина Федеральному собранию. Главное

«Успешно проходят испытания <...> подводного неограниченной дальности беспилотного аппарата «Посейдон». В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка — носитель этого беспилотного комплекса», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что все мероприятия по этой разработке ведутся по плану.​

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

«Посейдон» — это новая океанская многоцелевая система, которая была анонсирована в ходе прошлогоднего послания президента Федеральному Собранию. Подводный беспилотный аппарат может нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью преодолевать расстояния между континентами. Главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев указывал, что перехватить беспилотник «практически невозможно».

Политика
Минобороны показало видео испытаний подводного беспилотника «Посейдон»

Летом прошлого года Минобороны показало испытания «Посейдона». Как тогда отметили в ведомстве, главным преимуществом разработки является «практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника».

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Столтенберг заявил об обеспокоенности разработкой Россией «Посейдона»

Обеспокоенность относительно «Посейдона» высказывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, это «очередной пример наращивания Россией инвестиций в укрепление своего ядерного потенциала».

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, Минобороны, оборонная промышленность, подводная лодка ..., Послание президента Федеральному собранию
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