Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном»

Весной этого года российские военные спустят на воду первую атомную подводную лодку, на которой будет установлен беспилотный аппарат «Посейдон» неограниченной дальности. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин, трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».
«Успешно проходят испытания <...> подводного неограниченной дальности беспилотного аппарата «Посейдон». В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка — носитель этого беспилотного комплекса», — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что все мероприятия по этой разработке ведутся по плану.