Лавров выступил против ответных мер на блокировку связанных с RT страниц

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил против ответных мер на блокировку соцсетью Facebook страниц, связанных с телеканалом RT. Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, трансляция которой ведется в Twitter МИД России.

«Я категорический противник ответных мер в сфере ограничений в деятельности СМИ. Мне кажется, в том, что мы до сих пор этого не делаем, не только свидетельство нашей выдержки, но и свидетельство нашей силы», — сказал министр.

Лавров отметил, что блокировка связанных с RT страниц является примером давления на СМИ и свободу слова. Он добавил, что «это прискорбно».

Накануне Facebook заблокировал аккаунты немецкой компании Maffick Media. В RT заявили, что не скрывали, что 51% компании принадлежит Ruptly, а остальные — журналистке Аниссе Науэй, которая работает на RT в США. Facebook также заблокировал страницу ее проекта In the Now. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян добавила, что компания Facebook не предъявляла никаких обвинений. Она заявила, что никакие правила не нарушались.