Песков прокомментировал блокировку страниц связанной с RT компании

В RT связали это с материалом CNN, в котором говорилось, что Maffick Media финансируется российским правительством. В российской телекомпании указали, что не скрывали факт принадлежности 51% своему подразделению Ruptly, а оставшихся — работавшей на RT в США Аниссе Науаи. Ее проект In the Now также был заблокирован в Facebook.