Песков прокомментировал блокировку страниц связанной с RT компании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал блокирование страниц в Facebook, на которых размещала свои ролики связанная с телеканалом RT компания Maffick Media, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, на российские СМИ оказывается «беспрецедентное и ничем не прикрытое давление». Он добавил, что для оказания давления «власти недружественных стран» привлекают крупные компании в области социальных сетей.

«Сначала нужно получить объяснения. Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, и они должны получить объяснения у этой конкретно взятой компании», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что страницы Soapbox, Waste-Ed, а также Backthen, на которых Maffick Media размещала свои ролики, были заблокированы без предварительного уведомления.