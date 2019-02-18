МИД призвал ОБСЕ ответить на блокировку связанных с RT страниц в Facebook

МИД призвал ОБСЕ ответить на блокировку связанных с RT страниц в Facebook

МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на блокировку социальной сетью Facebook компании Maffick Media, связанной с телеканалом RT. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», — говорится в сообщении.

В дипведомстве назвали ситуацию с блокировкой неприемлемой и добавили, что хотели бы услышать ее оценку также от международных правозащитных организаций. В МИДе подчеркнули, что блокировка аккаунтов администрацией Facebook нарушает принципы свободы выражения мнения и равного доступа к информации.​

Facebook заблокировал аккаунты Maffick Media, зарегистрированной в Берлине. В RT ​заявили, что это является шагом «по борьбе с российской пропагандой». Телеканал также связал блокировку со статьей CNN, в которой говорилось, что Maffick Media финансируется правительством России. В RT подчеркнули, что не скрывали того, что 51% акций немецкой компании принадлежит подразделению компании Ruptly, а остальные — журналистке Аниссе Науэй, работающей на RT в США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на российские СМИ оказывают «беспрецедентное и ничем не прикрытое давление». Он отметил, что RT должен отстаивать свои интересы, но сначала необходимо получить объяснения от Facebook.