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Facebook заблокировал страницы связанной с RT немецкой компании
Facebook заблокировал несколько страниц Maffick Media, где размещались популярные видео. В RT назвали это частью борьбы с телекомпанией, поскольку Maffick с ней связана
Фото: Глеб Гараничев / Reuters

Блокирование страниц, на которых размещала свои ролики зарегистрированная в Берлине Maffick Media, в RT охарактеризовали как очередной шаг Facebook «по борьбе с российской пропагандой». Там отметили, что доступ к страницам Soapbox, Waste-Ed, а также Backthen был прекращен без предварительного уведомления, и связали это с материалом CNN.

Речь идет о материале, который американская телекомпания опубликовала 16 февраля. В нем говорилось, что Maffick Media финансируется российским правительством, но не афиширует этот факт. Видеоролики по большей части взяты с эфиров RT и «оказывают влияние на американскую молодежь», утверждала CNN.

В RT на это ответили, что никто не скрывал тот факт, что 51% акций Maffick Media принадлежат Ruptly, подразделению телекомпании, а оставшаяся доля — Аниссе Науаи, работавшей на RT в США. У нее в Facebook был собственный проект In the Now, который теперь тоже заблокирован.

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При этом в российской компании отметили, что Facebook обычно не требует предоставлять данные о финансировании владельцев аккаунтов и не препятствует работе страниц, которые принадлежат финансируемым правительствами телекомпаниям Al Jazeera, CBC и DW.

В RT подчеркнули, что у заблокированных страниц были десятки тысяч читателей, а число просмотров видео достигало десятков миллионов.

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян ​заявила в своем Twitter, что «заблокированы проекты с миллиардами просмотров». В телеграм-канале RT поясняется, что у проекта In the Now и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео.

Позднее Симоньян пояснила, что Facebook заблокировал страницу проекта In the Now после того, как телеканал CNN «по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделал материал о том, что этот проект финансируется из России».

«Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений. При этом правила Facebook мы не нарушали, претензий к нам ни разу не было. Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио «Свобода» такого тоже не указано. И ничего, вещают спокойно. И не только они», — отмечает Симоньян.

Ранее в Facebook изданию The Hill заявили, что рассчитывают добиться своими действиями, чтобы читатели знали все о владельцах страниц, которые сами посещают. Представитель Maffick Рэй Спаркс, в свою очередь, пояснил, что компания не указывала своих владельцев потому, что читателям это не интересно и необходимости в этом нет.
Авторы: Артем Филипенок, Евгений Калюков
Теги: Facebook, Маргарита Симоньян
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