Facebook заблокировал страницы связанной с RT немецкой компании

Facebook заблокировал несколько страниц Maffick Media, где размещались популярные видео. В RT назвали это частью борьбы с телекомпанией, поскольку Maffick с ней связана

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Блокирование страниц, на которых размещала свои ролики зарегистрированная в Берлине Maffick Media, в RT охарактеризовали как очередной шаг Facebook «по борьбе с российской пропагандой». Там отметили, что доступ к страницам Soapbox, Waste-Ed, а также Backthen был прекращен без предварительного уведомления, и связали это с материалом CNN.

Речь идет о материале, который американская телекомпания опубликовала 16 февраля. В нем говорилось, что Maffick Media финансируется российским правительством, но не афиширует этот факт. Видеоролики по большей части взяты с эфиров RT и «оказывают влияние на американскую молодежь», утверждала CNN.

В RT на это ответили, что никто не скрывал тот факт, что 51% акций Maffick Media принадлежат Ruptly, подразделению телекомпании, а оставшаяся доля — Аниссе Науаи, работавшей на RT в США. У нее в Facebook был собственный проект In the Now, который теперь тоже заблокирован.

При этом в российской компании отметили, что Facebook обычно не требует предоставлять данные о финансировании владельцев аккаунтов и не препятствует работе страниц, которые принадлежат финансируемым правительствами телекомпаниям Al Jazeera, CBC и DW.