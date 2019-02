Facebook заблокировал страницы связанной с RT немецкой компании

В RT подчеркнули, что у заблокированных страниц были десятки тысяч читателей, а число просмотров видео достигало десятков миллионов.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ​заявила в своем Twitter, что «заблокированы проекты с миллиардами просмотров». В телеграм-канале RT поясняется, что у проекта In the Now и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео.

Позднее Симоньян пояснила, что Facebook заблокировал страницу проекта In the Now после того, как телеканал CNN «по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделал материал о том, что этот проект финансируется из России».

«Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений. При этом правила Facebook мы не нарушали, претензий к нам ни разу не было. Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио «Свобода» такого тоже не указано. И ничего, вещают спокойно. И не только они», — отмечает Симоньян.

Ранее в Facebook изданию The Hill заявили , что рассчитывают добиться своими действиями, чтобы читатели знали все о владельцах страниц, которые сами посещают. Представитель Maffick Рэй Спаркс, в свою очередь, пояснил, что компания не указывала своих владельцев потому, что читателям это не интересно и необходимости в этом нет.