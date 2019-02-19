Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании

Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Facebook.

В компании подчеркнули, что пользователи должны знать о том, кто «стоит» за теми или иными страницами в социальной сети.

«Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы», — говорится в сообщении.

В Facebook отметили, что пока эта функция не доступна для всех, поэтому руководство соцсети свяжется с администраторами таких страниц с просьбой раскрыть данные о принадлежности к материнским компания, чтобы впоследствии эти страницы могли быть разблокированы.