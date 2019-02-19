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Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании

Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Facebook.

В компании подчеркнули, что пользователи должны знать о том, кто «стоит» за теми или иными страницами в социальной сети.

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«Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы», — говорится в сообщении.

В Facebook отметили, что пока эта функция не доступна для всех, поэтому руководство соцсети свяжется с администраторами таких страниц с просьбой раскрыть данные о принадлежности к материнским компания, чтобы впоследствии эти страницы могли быть разблокированы.

О блокировке аккаунтов компании Maffick Media, зарегистрированной в Берлине, стало известно 18 февраля. В RT ​заявили, что блокировка связана со статьей CNN, в которой говорилось, что Maffick Media финансируется российским правительством.

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При этом в RT подчеркнули, что не скрывали факт того, что 51% акций немецкой компании принадлежит подразделению компании Ruptly, а остальные — журналистке Аниссе Науэй, которая работает на RT в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, сказал, что на российские СМИ оказывают «беспрецедентное и ничем не прикрытое давление». Он подчеркнул, что RT должен отстаивать свои интересы, но сначала необходимо получить объяснения от Facebook.

Теги: Facebook, блокировка страницы
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