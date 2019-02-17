Посольство России сочло провокацией появление флага на соборе в Солсбери

Появление российского флага на соборе в английском городе Солсбери является провокацией, считают в российском посольстве в Великобритании.

«Никакой официальной информации на этот счет у нас нет. Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского диппредставительства.

По его словам, британская сторона спустя почти год после инцидента в Солсбери так и не предоставила никаких доказательств причастности России к инциденту, расследование оказалось засекречено, а многочисленные запросы российского диппредставительства были проигнорированы.

В воскресенье неизвестные повесили российский флаг размером примерно 10х7 м на строительных лесах вокруг собора Девы Марии в Солсбери. Очевидцы заметили его рано утром. Предположительно, триколор был вывешен накануне ночью.