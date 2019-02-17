На соборе в Солсбери повесили российский флаг

На соборе в Солсбери повесили российский флаг

Неизвестные повесили российский флаг на строительных лесах вокруг собора Девы Марии в британском городе Солсбери. Как сообщает радиостанция Spire FM, очевидцы заметили его рано утром в воскресенье 17 февраля. Предположительно, флаг повесили ночью.

Очевидец сообщил Би-би-си, что увидел флаг размером примерно 10х7 м рано утром, когда возвращался с работы. Примерно в 8:30 утра по местному времени его сняли.

Настоятель собора Девы Марии Николас Попадопулос назвал произошедшее «выдающейся глупостью», которая «принижает огромные личные трагедии и ущерб, нанесенный Солсбери беспрецедентными атаками нервно-паралитическим веществом в прошлом году».

Член британского парламента Джон Глен также счел появление российского флага на соборе «глупой выходкой» и «издевательством над серьезными событиями, произошедшими в прошлом году в Солсбери».