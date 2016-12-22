Симоньян взяла интервью у подозреваемых в отравлении Скрипалей

Подозреваемые в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Об этом она сообщила на своей странице в Telegram.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун», — написала она.

Симоньян в эфире телеканала «Россия 24» отметила, что ее редакция искала контакты Петрова и Боширова, как и все остальные редакции: через соцсети и источники. Однако в итоге они сами связались с ней, позвонив на мобильный.

Симоньян добавила, что у нее нет сомнений, что с ней беседовали именно те люди, которых подозревают в Великобритании. По ее словам, их внешность идентична внешности людей на фотографиях, также они показали ей свои российские паспорта.

Как уверила Симоньян, интервью выйдет в ближайшие часы.

12 сентября один из подозреваемых Александр Петров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что позднее сможет прокомментировать данное дело.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин призывал подозреваемых выступить перед СМИ.

О причастности двух россиян к отравлению в Солсбери объявила полиция Великобритании. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они являются «сотрудниками ГРУ».