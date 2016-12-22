Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства.

По его словам, с момента введения военного положения оборона страны была «максимально укреплена». Порошенко указал, что бригады встали на защиту «наиболее опасного направления».

«Боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины сейчас резко увеличили боевую готовность», — отметил он.

В начале декабря президент Украины сообщил о передислокации подразделений войск на границу с Россией, а также усилении противовоздушной обороны. Корабли и катера Госпогранслужбы были приведены в полную боевую готовность. Кроме того, в стране начались военные сборы резервистов, в рамках которых проводятся бригадные тактические учения.

После задержания российскими пограничниками трех украинских кораблей в Керченском проливе военное положение было введено в десяти регионах Украины до 26 декабря. Президент Владимир Путин на пресс-конференции в четверг подчеркнул, что действия украинцев были провокацией, нацеленной на повышение рейтинга «одного из претендентов на президентский пост».