Порошенко сообщил о переброске войск к границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что 3 декабря состоится передислокация подразделений войск на границу с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
«Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, состоятся военные учения, и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервом первой очереди», — сказал он.
Порошенко рассказал, что в стране усиливается охрана атомных и гидроэлектростанций, также будут приняты меры для усиления противовоздушной обороны.
Президент добавил, что военное положение необходимо для укрепления обороны, и выразил надежду, что Киев сможет «ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется».
В конце ноября российские пограничники обстреляли, а затем задержали три украинских военных судна, которые нарушили российскую границу. Находившихся на борту моряков и сотрудников Службы безопасности Украины арестовали на два месяца, после чего отправили в Москву. Им предъявили обвинение в незаконном пресечении границы России.
В связи с инцидентом президент Украины Петр Порошенко ввел в десяти областях Украины военное положение до 26 декабря.