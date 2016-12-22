Верховная рада ввела военное положение в еще двух областях Украины

Депутаты Верховной рады ввели военное положение в еще двух регионах Украины на фоне конфликта с участием украинских и российских кораблей в Азовском море. Об этом говорится в обновленной пояснительной записке к доработанному законопроекту о введении военного положения на территории Украины.
Вечером 26 ноября народные депутаты одобрили введение военного положения в восьми областях страны (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях), а также во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива.
В опубликованной на сайте Верховной рады обновленной пояснительной записке к законопроекту также упоминаются Донецкая и Запорожская области.
Введенное военное положение на Украине в соответствии с предложением президента страны Петра Порошенко будет действовать 30 суток, начиная с 28 ноября.
Решение ввести особый правовой режим Киев принял после инцидент в Азовском море. Вечером 25 ноября три украинских корабля, по версии ФСБ, без предупреждения вошли в территориальные воды Крыма. На требования российских пограничников остановиться украинские корабли не реагировали, после чего по ним был открыт огонь. В результате произошедшего несколько моряков ВМС Украины получили ранения. При этом украинские корабли были задержаны и отбуксированы в керченский порт. Пострадавшие были госпитализированы.